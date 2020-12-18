韓國資深女星嚴正化(엄정화)，縱橫歌壇及影視圈多年，即使年過半百身材依舊性感。近日透過經紀公司宣布即將推出新單曲的她，在網路上率先公開專輯形象照，火辣的造型令網友們全看傻了眼。

嚴正化出道時便以美艷外表與凹凸有致的好身材聞名，加上渾厚的嗓音及多變誇張的造型，陸續推出《只有上天允許的愛》、《背叛的玫瑰》、《招待》、《POISON》等夯曲奠定女神地位，也因此擁有「百變天后」、「韓國瑪丹娜」的美名。後來更跨足戲劇圈，以電影《周末同床》、《奧若拉公主》、《舞后》及《模犯母親》中多次拿下最佳女主角獎，演技備受肯定。

但自從發現罹患甲狀腺癌並在2010年接受手術後，她便處於將近10年的「封麥狀態」，直到2017年才推出新專輯《The Cloud Dream of the Nine》，並在單曲《Ending Credit》中以復古電音曲風性感回歸。今年再透過節目《玩什麼好呢？》，與李孝利、Jessi 和華莎組成女團「退貨遠征隊」，以單曲《Don’t Touch Me》衡掃各大音樂排行榜，人氣再度暴漲。

嚴正化的經紀公司也趁勢宣布將於12/22發表新歌，這首歌不僅找來華莎熱情獻唱，還在網路上預先公開造型，只見她先是曬出一張穿著超低胸高衩連身衣的照片，辣秀極致好身材；近日又PO出多張穿著紅色豹紋裝的背影照，側面挖空加上高衩的剪裁，使內搭紅色網襪及性感翹臀一覽無遺，令粉絲們看得直噴鼻血，紛紛留言「姊姊太辣了」。