LeSportsacＸ芝麻街萬花筒長形化妝包1350元、加大型化妝包1950元、芝麻街樂園長形化妝包1350元。（LeSportsac提供）

美國輕量配件包包品牌LeSportsac，與經典兒童美語節目《芝麻街》非營利教育組織Sesame Workshop，首度合作推出全新聯名系列，將主要角色們融入包款中，在將來臨的冬日裡傳遞溫暖又歡樂的氛圍。形象甜美的演員王淨，近期也在個人IG貼出背著「餅乾怪獸」斜背包的萌照，毛茸茸的造型適合冬日入手。

LeSportsac x 芝麻街聯名系列，設計靈感來自於芝麻街散播歡樂、凝聚家庭的使命，以繽紛多彩的設計為包款注入滿滿的活力，帶來豐富又可愛的印花。主題印花《芝麻街萬花筒》以海軍藍為基底，結合主要角色的可愛笑顏；拉鍊則以餅乾怪獸（Cookie Monster）與大鳥（Big Bird）的代表顏色－藍色和黃色加以點綴，更顯俏皮可愛。另款主題印花《芝麻街樂園》，則記錄了角色們在公園中玩耍嬉戲的身影，同樣萌力十足。

LeSportsac芝麻街方形化妝包1100元。（LeSportsac提供）

除了主題印花外，主要角色的特色包款絕對不能少，最受歡迎的艾蒙（Elmo)、餅乾怪獸(Cookie Monster)、奧斯卡(Oscar)變身包款，毛茸茸的設計搭配活靈活現的大眼，讓童心未泯的粉絲們莫不大呼尖叫。

而最好入手的方形化妝包，此次也推出了4款雙面設計，共8個角色滿足不同喜好的芝麻街鐵粉們，LeSportsac x芝麻街聯名系列，即起全系列販售中。