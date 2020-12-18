義大利時尚網紅琪亞拉法拉格尼（Chiara Ferragni）以絕佳的穿搭品走紅，天使臉蛋配上177cm的高䠷身材宛如超模，是大票粉絲心中的時尚女神。琪亞拉日常熱愛在IG上分享生活圈粉，她近日應景換上性感的聖誕裝，一曝光就引發話題。

琪亞拉自從懷上二寶後尺度更大，時不時秀出性感孕照，近日，琪亞拉在IG貼出一組紅色薄紗寫真，她穿上 Intimissmi 精緻的蕾絲Bra及絲綢外套，巧妙遮住重點部位，更在正中間點綴緞帶蝴蝶結，讓懷孕而升級的美胸顯得更誘人，揮發強大的個人魅力。

Intimissmi是來自義大利的內衣品牌，以精美材質和性感設計聞名，堪稱歐洲女孩們人手一件的戰服，除了琪亞拉之外，就連巴西超模 Gisele Bündchen 也是該品牌的粉絲，一穿上就能展現慵懶時尚感。

琪亞拉靠著自創品牌「Chiara Ferragni Collection」晉升全球最具影響力的KOL，以閃亮亮的眨眼LOGO設計紅遍全球，目前她已是身價破億的富婆企業家，一舉一動都是時尚圈焦點。