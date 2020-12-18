日本「最強新二代」木村光希(Koki)，近日受到時尚雜誌及精品邀請拍攝一系列新品形象照及影片，並個人社群平台上公開，復古又俏麗的短裙造型，大方秀出修長美腿，吸引粉絲的目光。

木村光希出道短短兩年，便以精緻的外表與170cm高䠷身材橫掃時尚界，成為香奈兒、Coach、LV等各大精品爭相合作的模特兒並當上各大時尚雜誌封面，她還承襲了戲劇天王老爸木村拓哉與歌手老媽工藤靜香的優良基因與明星光環，使她粉絲遍布全亞洲，IG吸引超過329萬人追蹤。

近日木村光希再度收到Fendi 、BVLGARI 、Coach、Loro Piana等多家品牌合作邀約並在IG上公開照片，其中精品「VALENTINO」與時尚雜誌《VOGUE GIRL》合作拍攝的形象照及廣告短片最是吸睛。

在公開的照片中木村光希穿著該品牌所推出的白色襯衫、黑色短裙及長靴，大玩柏青哥及跳舞機台展現青春活力；其中ㄧ套羽絨外套搭配紅色針織短裙造型更直接秀出修長美腿，吸引網友忍不住大讚「腿好長」、「身材真的不錯」、「妹妹越來越美了」。