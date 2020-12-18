香奈兒LE LION獅子香水200ml，1萬3000元。（香奈兒提供）

香奈兒超炫耀獅子絲絨脣膏形象圖。（香奈兒提供）

香奈兒超炫耀獅子絲絨脣膏 ＃257 氣勢，1390元。（香奈兒提供）

香奈兒女士出生於1883年8月19日，她曾說過，「我是獅子座，而就像獅子一般，我用利爪來保護自己不受別人傷害。不過相信我，比起別人抓傷我，我自己的爪子更使我難受。」為了讓獅子隨侍在身旁，香奈兒女士將獅子化為創作元素，鐫刻於斜紋軟呢套裝鈕扣或手袋扣環，獅子也是頂級珠寶創作中最受歡迎的主題與標誌，而今獅子正式成為香氛印記「LE LION獅子香水」，還有脣彩創作「超炫耀獅子絲絨脣膏」繆思。

在香奈兒康朋街31號寓所也有獅子雕刻作為香奈兒女士的守護者，對香奈兒女士來說，獅子遠不只是象徵，而是她的護身符，大膽勇敢、直覺敏銳、朝氣蓬勃， 調香師奧利維耶．波巨將獅子的象徵能量，以東方香氣演繹，展現高貴雍容的獅子姿態，為LES EXCLUSIFS精品香水系列再添新作。

除了香氛展現獅子的時尚風範，「香奈兒超炫耀的絲絨脣膏」也華麗變身，加上獅子圖騰的「香奈兒超炫耀獅子絲絨脣膏」推出限量8款絲絨質感色選，每款脣膏都以獅子的個性作為命名，上妝的同時，宛若也帶著香奈兒的風格隨行。