南韓大勢女團MAMAMOO中的25歲「忙內」成員華莎，過去曾在機場出國演出時，被拍到「沒穿內衣」而引起不小爭議，但她始終堅持做自己，無論是在舞台上還是私底下的穿搭都不畏外界的眼光。今日(18日)她受邀登上節目《2020 KBS歌謠盛典》，並前往電視台準備時的「上班路穿搭」再度引起網友熱烈討論。

今年華莎透過節目《玩什麼好呢》，與李孝利、嚴正化、Jessi 3位大前輩一同組成女團「退貨遠征隊」，並推出單曲《Don’t Touch Me》衡掃各大音樂排行榜，使她人氣再度飆漲。

華莎近日也受邀登上節目《2020 KBS歌謠盛典》的舞台，並在下午出現在KBS電視台樓下，但沒想到她一下車除了臉上沒有一絲妝容，打扮也十分休閒外，她還疑似剛洗完頭包著毛巾便前往電視台，而隨性的上班路造型也令網友看傻了眼。

事實上，華莎16日下午也曾為了該節目的預錄行程出現在電視台，結束後以寬鬆的休閒服飾加上簡單的低馬尾造型現身，同樣引起網友熱烈討論，紛紛留言「華莎真的很做自己耶」、「最喜歡她這種不做作的性格」、「愛死妳了」。