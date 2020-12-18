大陸女星戚薇擁有精緻長相和169cm修長身材，除了是演藝實力驚人的影視歌三棲明星，更受封「大陸10大美女」之一，她和韓星李承鉉結婚6年育有一女「盧基·李」，凍齡模樣絲毫看不出是辣媽。她近日穿上一身性感仙女裙登上節目，完美化身時尚小公主。

戚薇綁丸子頭搭配珍珠髮箍現身節目，她身穿一套嫩粉色蓬蓬裙，裙身剪裁十分輕盈，以精緻的紗質蕾絲點綴，加上性感破表的透明珍珠肩帶，成功營造出仙氣飄飄的公主風，讓本來就很少女的她更顯年輕，美艷模樣一出場立刻驚艷全場。

大陸女星戚薇擁有精緻長相和169cm修長身材，是演藝實力驚人的影視歌三棲明星。（圖／摘自微博@戚薇工作室）

戚薇在節目上一人包唱2007年的經典歌曲《外灘十八號》，她除了在個人微博大方發出節目片段影片，更不改幽默口吻發文：「你懂的，畢竟這條gai都是本仙女的，雙節將至，我也不能就這麼空手來，房本已備好，排隊領號先。」

精緻的紗質蕾絲點綴，加上性感破表的透明珍珠肩帶，成功營造出仙氣飄飄的公主風。（圖／摘自微博@戚薇工作室）

戚薇舉手投足都散發名媛氣場，讓廣大粉絲們看了全被電暈，紛紛回應：「戚仙女唱歌真好聽」、「太美了吧我的天」、「太萌啦少女戚哥​」、「歌手薇再度上線啦」、「一開口就是時代的眼淚嗚嗚嗚」等。