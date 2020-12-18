23歲美國女星凱莉珍娜（Kylie Jenner）以實境秀節目《與其卡戴珊姊妹同行》、《凱莉私生活》走紅，除了精緻臉孔與豐滿身材，更靠火辣穿搭就成為網路社群上最有聲量的女星之一。Kylie近日單穿內衣就外出，火辣模樣令人看了超害羞。
Kylie 身為卡戴珊家族中的話題名媛，即使晉升辣媽依舊維持住姣好曲線，人氣不減反增，她時不時就會在IG發出穿搭照製造話題，照片中，她身穿比基尼款式的裸色內衣外出，外披一件白襯衫，營造微寬鬆的男孩風穿搭，為了拍照她更大膽下拉，一路滑到腰間，讓豐滿的事業線、結實腹肌一覽無遺。
Kylie 身上的內衣肩帶採取寬版設計，不僅視覺上看起來休閒感十足，穿起來也更有安全感，很推薦給同樣身為大胸部的女性朋友，她在下半身搭上淺色牛仔寬褲，腳踩紫色底點綴的撞色白球鞋，展現潮流街頭。
縱使搭配上襯衫當外套，Kylie 的胸器依舊十分有殺傷力，粉絲們看得臉紅心跳紛紛回應：「超級辣」、「女神級的辣媽」、「這樣不會冷嗎」、「胸型真的好好看」等。
#美國女星 #凱莉珍娜 #Kylie Jenner #卡戴珊 #辣媽
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。