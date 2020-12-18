南韓新人女團aespa，11月推出第一首單曲《Black Mamba》後，便以驚人的氣勢衡掃各大音樂排行榜，迅速打開知名度。今天(18日)aespa準備前往電視台拍攝預錄節目《2020 KBS歌謠盛典》時的穿搭被媒體捕捉下來，其中年紀最小的大陸籍成員寧寧(Ningning)，性感的低胸上衣立即吸引目光。

18日下午aespa現身KBS電視台時，由寧寧率先從褓姆車上下來，只見她穿著一件黑色大衣內搭灰色V領上衣搭配牛仔褲與長靴，胸前抓皺的設計使她的上圍看起來更加豐滿，ㄧ彎腰乍現火辣深溝，令粉絲們大噴鼻血。

其他成員則是因為天氣太寒冷，都穿著羽絨大衣及毛衣全身包緊緊，只有寧寧的穿搭特別吸睛，網友看了忍不住留言「沒想到她的身材這麼好」、「穿這樣不冷嗎」、「她一下車就有種霸氣感」引發話題。

aespa由2名韓籍成員Karina、Winter，加上1名日籍成員Giselle與1名大陸籍成員寧寧所組成的4人女團，10月底於官方IG帳號帳陸續公開成員資料並推出單曲MV後，便接連爆出MV抄襲、日籍成員Giselle出道前就會抽菸、喝酒等醜聞，雖SM娛樂立即採取行動警告造謠者，但依然阻止不了網友熱烈討論，使aespa一下子便登上各大熱搜版面。