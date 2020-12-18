韓國美妝IOPE艾諾碧在台團隊今在臉書發出聲明，要跟台灣品牌迷告別，因全球市場經營策略調整，將於2020年12月31日暫時結束在台營運，IOPE官方網站與FB粉絲專頁皆會於上述日期關閉。IOPE表示，未來將調整經營方向重新再出發，期待再相見。