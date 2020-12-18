韓國美妝IOPE告別台灣市場 粉絲盼早日歸來 16:142020/12/18 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國美妝IOPE告別台灣市場。（翻攝自IOPE臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國美妝IOPE艾諾碧在台團隊今在臉書發出聲明，要跟台灣品牌迷告別，因全球市場經營策略調整，將於2020年12月31日暫時結束在台營運，IOPE官方網站與FB粉絲專頁皆會於上述日期關閉。IOPE表示，未來將調整經營方向重新再出發，期待再相見。 軟協貿協攜手 展現台灣精品實力 美議員致函蓬佩奧 籲將駐美代表處改以台灣命名 #IOPE #韓國美妝 #告別 #調整 #台灣市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登外交顧問：美「親台」非「反中」 台獲尊嚴時候已到 17:232020/12/18 兩岸 「韓國瑪丹娜」51歲一樣辣 高衩豹紋裝透視網襪洩腿根翹臀 11:502020/12/18 名人 美議員籲駐美代表處改以台灣命名 外交部：持續爭取我國最大利益 17:222020/12/18 政治 台灣經濟正成長 蘇貞昌：減稅、調漲基本工資 11:002020/12/18 財經 台灣乾麵衝上國際 04:102020/12/18 時尚消費 為何民進黨立委不敢護航萊豬 林濁水給出答案 13:172020/12/18 政治 《產業》陸修訂市場准入負面清單 台商宜審慎規畫布局 11:252020/12/18 財經 迎接後疫情市場 可口可樂擬全球裁員2200人 13:402020/12/18 國際 《集中市場》航運、挖礦獨強 外資連3買 15:232020/12/18 財經 64歲陳美鳳爆乳透視裝亮相 鑽石亮片「遮3點」辣翻天 10:262020/12/18 娛樂 穩匯優先 市場解讀「干預不放手」 04:102020/12/18 財經要聞 時尚熱門新聞 188cm網壇女神莎娃宣布訂婚 只穿內衣褲辣曬神腿惹火曲線 - 名人 - 時尚 子瑜TMA私照流出 路邊狂奔腿部全開遭看光 - 名人 - 時尚 24歲清純女星襯衫滑落 狂洩飽滿雙球超火辣 - 名人 - 時尚 170cm混血女模下半身全透視 ㄧ坐下神腿翹臀乍現 - 名人 - 時尚 「韓國瑪丹娜」51歲一樣辣 高衩豹紋裝透視網襪洩腿根翹臀 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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