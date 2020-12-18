美式休閒服裝品牌Gap本月宣佈進駐台中麗寶OUTLET MALL，成為在中台灣首間OUTLET門市！隨著年末倒數，Gap特別精心設置期間限定的「熱氣球打卡區」供大家拍照打卡，現場巨大繽紛的熱氣球充分展現歡樂的佳節派對氛圍，品牌吉祥物更化身派對小熊熱情地招呼民眾，堪稱聖誕節與跨年必衝新景點。

「國民學姐」王淨與男星曾敬驊近日現身開幕記者會，店內寬敞的購物空間與豐富的女裝，讓王淨逛得不亦樂乎，不禁讚嘆到：「彷彿回到在美國唸書的時光，當時也是非常喜歡穿著Gap！」

「國民學姐」王淨與男星曾敬驊近日現身開幕記者會。（圖／品牌提供）

而曾敬驊更不藏私地分享選物心得：「把基本款衣服穿出個人魅力，就是我最有成就、引以為傲的穿搭哲學。」隨著歲末佳節的到來，兩人更化身訂製師親自操作訂製機，將名字繡在衣服上送給對方，為彼此獻上獨一無二的交換禮物。

王淨(左)、曾敬驊化身訂製師親自操作訂製機，將名字繡在衣服上送給對方，為彼此獻上獨一無二的交換禮物。（圖／品牌提供）

為慶祝Gap麗寶OUTLET門市落成，開幕首四日「12月17日至12月20日」全場正價商品三件6折，而限時四日期間，購買任一正價商品，即可享有客製化電繡或布章燙印的專屬訂製服務，更因應嘉年華派對活動，推出獨家2款「布萊納小熊摩天輪款」及「嘉年華票根款」限定布章，陪伴大家一起打造專屬聖誕禮。