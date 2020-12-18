28歲國際超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）近期與adidas共同打造2021春季聯名系列，推出包括鞋款、運動內衣、緊身褲與街頭風格服飾等運動時尚單品，鼓勵年輕女性踏出舒適圈、大步探索未知領域。

Karlie Kloss走遍米蘭、巴黎、紐約、倫敦時裝周，此次全程參與聯名系列服飾設計，以獨特的時尚視角與自身運動體驗為基礎，結合adidas創新的吸濕排汗AEROREADY透氣面料、永續環保的PRIMEGREEN與PRIMEBLUE等面料工藝，打造一系列兼具街頭時尚與環保永續概念的時尚單品。

adidas x Karlie Kloss 2021春季聯名系列將陽光般的熱力橘紅注入簡約設計中、貫串全系列，並由Karlie Kloss與adidas設計副總裁Josephine Aberg共同創作。首發鞋款adidas Solarglide KK，靈感來自adidas Originals經典ZX家族，結合系列鞋款經典設計細節，搭配透氣網布鞋面，推出迷人白、極致黑，與滿溢春天氛圍的橘紅三種百搭配色；旗艦BOOST中底帶來穩定避震與柔軟回彈，搭配中足TORSION系統，提供額外的扭抗力。Continental馬牌輪胎大底則賦予出色抓地力，兼具實用與搭配功能，隨時變換運動與時尚街頭穿搭。

身為年輕女企業家代表，Karlie Kloss向年輕女孩宣告：別讓年紀和性別限制妳的想像！她成立Kode with Klossy公益夏令營，提供13到18歲美國女孩學習程式語言、勇敢追夢。