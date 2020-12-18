林志玲於去年底結婚後即淡出演藝圈，鮮少在公眾場合露面，昨日為了出席浪琴表（Longines）信義遠百A13店開幕，特地從日本趕回台灣，不僅忍受長達14天防疫隔離之苦，還在短短兩周內瘦身2公斤，就是想以最好、最美的面貌出現在眾人面前，「2020年大家都辛苦了，就是想見見大家，為大家打打氣！」

林志玲婚後淡出演藝圈，為出席浪琴表信義遠百店開幕專程返台，以最美的面貌出現在眾人面前。（盧禕祺攝）

林志玲擔任浪琴表代言人長達15年，主持開幕典禮的黃子佼先是哀嘆年終尾牙主持節目被取消了好幾場，收入大幅縮水，隨及詢問林志玲有何訣竅，竟能代言浪琴表長達15年，林志玲笑說：「因為我像浪琴表一樣，把時間化為永恆了！」不禁讓人佩服她的高EQ，難怪能15年不斷續約。

浪琴表 La Grande Classique 嘉嵐系列藍面鑽圈腕表，11萬1000元。（Longines提供）

這一年來一直被傳出懷孕喜訊的林志玲，昨日刻意穿了一襲蕾絲中空裝黑色禮服與會，秀出纖細的小蠻腰，以杜悠悠之口，被問及這一年忙著「做人」的進度，她說：「我的小天使可能還在排隊，快點來報到吧！」難掩求子的渴望。

受到疫情影響，林志玲這一年來深居簡出，在日本享受居家生活，每天到超市買菜、下廚，紅酒燉牛肉、日式料理都是她的拿手菜，這一年來生活作息和三餐正常，至少胖了兩公斤，擔心台灣媒體會毒舌取笑她的身材，趁著防疫隔離期間努力瘦身，每年一早六點鐘就起床跑步運動。

林志玲這回返台除了出席浪琴表遠東信義店開幕外，還與浪琴表展開公益合作計畫，即起只要購買浪琴表Spirit先行者腕表，就可獲贈浪琴表與志玲姐姐基金會合作打造的限量慈善幸福禮盒，內有基金會桌曆和林志玲的親筆簽名，一起為台灣盡心力。

林志玲透露，此行將拜訪啟聰學校、老人安養院、孤兒院等公益團體，親手送上耶誕禮物，她笑說隔離期間她並未閒著，整天忙著上網採購玩具和禮物，還熬夜包禮物，就是想為台灣做點事。

浪琴表遠百信義A13名品店開幕期間除了與志玲姊姊慈善基金會合作推出慈善禮盒外，將在一樓大廳舉辦藍色腕表特展，展出最新款 Spirit先行者系列、Master巨擘系列、DolceVita多情系列、 HydroConquest深海征服系列的藍色面盤腕表，即起展至1月3日止，凡打卡上傳就可獲贈小禮。

浪琴表DolceVita多情系列星空藍女士腕表，4萬1500元。（Longines提供）

浪琴表HydroConquest深海征服者系列藍色陶瓷圈腕表，5萬1900元。（Longines提供）

浪琴表Master巨擘系列藍色面盤月相腕表，7萬8800元。（Longines提供）