義大利頂級精品Salvatore Ferragamo發表Holiday Collection全新假日系列，請來天王藝人助陣。女星魏蔓、林逸欣、男星祖雄都是座上佳賓。魏蔓說自己在2020年因疫情因素人生整整被耽擱一整年。「體脂還一度飆上30%，就是衛生署警告的數字。」後來下半年疫情趨緩，她積極熱瑜珈、強力心肺有氧、騎飛輪等等，才讓體脂掉到23%。「體重掉了7、8公斤，整個人也輕鬆許多，現在我學會放過自己，透過不斷的歸零再學習，讓自己能持續成長，這好重要。」

藝人魏蔓。（Salvatore Ferragamo提供）

藝人林逸欣也是類似狀況，「整個2020年都在辦巡迴演唱會和偶像劇，也會覺得自己是不是適合其它戲路？」林逸欣說自已發了EP，辦了簽唱會，演了新的劇，但還是覺得不夠。「我想要更多挑戰，能讓自己的人生有更多可以值得拿出來說的東西。」

藝人林逸欣（Salvatore Ferragamo提供）

而有最帥男神的祖雄也現身現場，還被虧不穿衣服才男神，穿了就是紳士。祖雄說他兩年多前都在大陸拍戲，這次回來拍受到一堆姐姐的歡迎也莫名奇妙。但他也透露了，2021年，會有出版、電影和YT的全職演出。

藝人祖雄。（Salvatore Ferragamo提供）

而這次Salvatore Ferragamo假日系列打造了亮眼的節慶風格，透過搶眼的飾品與新色發表的VIVA包款，打造最佳送禮選擇的Salvatore Ferragamo。