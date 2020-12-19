南韓超狂辣媽網紅ohttomom(오또맘)，以甜美的笑容與凹凸有致的魔鬼身材，在網路上吸引超過83萬人追蹤。近日她在個人社群平台上曬出一系列火辣穿搭，令網友們大噴鼻血。

Ohttomom除了擁有亮麗外表，170cm的高䠷身材也同樣吸睛，加上她經常在IG上分享產後瘦身資訊以及穿搭「福利照」、抖音短片，大秀前凸後翹的身材曲線，讓她始終看不出是ㄧ個孩子的媽，人氣在網路上快速飆升。而多年來持續透過運動及飲食控制維持好身材的她，近日也PO出前往瑜珈教室時所穿的穿搭照。

只見Ohttomom穿著ㄧ件超短緊身上衣內搭細肩帶小背心倒臥在瑜珈墊上，豐滿的E級雙峰與結實腹肌曲線一覽無遺。過幾天她再曬出自家服飾品牌的折扣資訊，超低胸U領設計加上由上往下的拍攝角度，都令網友看得直呼「太辣了」。

另外，Ohttomom日前因為IG的更新設定加上網友的惡意檢舉，使她的PO文經常遭到阻檔，觀看數及按讚數銳減，不過還是有不少粉絲支持並為她加油打氣。