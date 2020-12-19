大陸女星楊冪以童星身分岀道以來，以精緻顏值及纖細體態走紅，當了媽後依舊是高人氣女神，一舉一動都能成為熱議話題，她近期除了活躍在辯論類綜藝節目《奇葩說》，更登上智族GQ MOTY年度人物活動，為此穿上禮服拍攝性感寫真。
楊冪工作室先前在微博上公開一組盛典後台的花絮照，她換上一身暗夜風星空拖尾禮服混搭球鞋，深藍色薄紗把皮膚襯托得更白皙，同時增添神秘感，正面的斜肩設計讓鎖骨線一覽無遺，在拍寫真時，她趴地擺姿勢，讓胸前部位透出邪惡黑影，相當引人遐想。
楊冪佩戴CINDY CHAO藝術珠寶White Label玫瑰系列玫瑰花耳環、四季系列樹枝手環及緞帶系列緞帶戒指，用立體感配飾點綴穿搭，讓整體造型看起來更亮眼，散發與眾不同的優雅靈氣。
楊冪美照一曝光立刻獲得粉絲們一致好評，紛紛大讚：「冪總啥時候娶我」、「嗚呼真好看」、「好美好酷」、「想知道被楊冪靠是啥感覺」、「每一張都美到像畫」等。
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