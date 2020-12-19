33歲大陸女星唐藝昕因出演古裝劇《後宮甄嬛傳》中的「祺嬪」一角走紅，靠著清純空靈的臉蛋圈粉，活潑的演技更深受大票粉絲喜愛。唐藝昕近日在個人微博上分享美照，並在貼文中寫下：「璀璨的一隻蝶。」照片中，她穿上夢幻的鑽石蝴蝶結裙拍寫真，展現產後火速恢復的纖瘦體態。

唐藝昕天生擁有白嫩可愛的娃娃臉，外貌凍齡絲毫看不出年過三十，她先前在10月晉升辣媽，與同為男星的張若昀育有一女，產後身材依舊十分姣好。唐藝昕近日化上自然妝容，身穿一套黑色修身長裙亮相公開活動，貼身的剪裁勾勒出窈窕的S曲線，胸前大膽點綴上布滿鑽石的巨型蝴蝶結，象徵美好純真的寓意，同時把臉襯托得更小。

33歲大陸女星唐藝昕因出演古裝劇《後宮甄嬛傳》中的「祺嬪」一角走紅。（圖／摘自微博@唐艺昕）

唐藝昕在穿上這套甜美可人洋裝後，舉手投足間都充滿優雅大氣的魅力，尤其浮誇的鑽石蝴蝶結很有少女心，​把正面的領口裝飾得更搶眼有特色，她不忘配戴針葉型耳環、手鍊及戒指等珠寶，狂噴典雅的女神氣場。在拍攝寫真時，唐藝昕的眼神魅力四射，更以上帝視角拍出若隱若現的酥胸。

唐藝昕在穿上這套甜美可人洋裝後，舉手投足間都充滿優雅大氣的魅力。（圖／摘自微博@唐艺昕）

唐藝昕一系列美照讓粉絲們看了紛紛狂讚：「是暗夜公主本人沒錯了​​​​」、「身材狀態都太好」、「又是為糖糖心動的一天」、「藝昕產後這身材讓我羨慕呀 」、「姐姐太可了」、「造型好閃姐姐我可以」等。​​​​ ​