南韓女子天團TWICE，於本月18日登上韓國KBS電視台所舉辦的年末歌謠節目「2020 KBS 歌謠盛典」的舞台。成員各個打扮的十分有耶誕節的氣氛，來自台灣的子瑜這次也以火辣的中空高衩短裙現身熱舞，使粉絲看得熱血沸騰。

今年雖受到新冠肺炎疫情影響，不少大型娛樂活動紛紛取消，但韓國娛樂圈年度頒獎典禮「2020 Asia Artist Award(AAA)」、「2020 Melon Music Award(MMA)」、「2020 Mnet Asian Music Awards (MAMA)」及剛結束的「The Fact Music Awards(TMA)」依然改為預錄或線上播出的形式如期舉行，讓粉絲們相當開心。

18號盛大登場的年末盛會「2020 KBS 歌謠盛典」上眾星雲集，不僅請來了浩、車銀優與辛叡恩擔任主持，現場也邀請了TWICE、MAMAMOO、MOMOLAND、IZ*ONE等多組大咖團體輪番上陣演出。而TWICEㄧ登上紅毯及舞台便立刻成為全場矚目的焦點，因為這次為了符合年末聖誕主題，不僅將《MORE & MORE》改為應景的耶誕曲風外，成員們的服裝也以銀色亮片及個性黑為造型主軸，打造華麗又具張力的耶誕舞台。

其中，子瑜所穿的銀色中空裝最是吸睛，只見她在寒冬中穿著V領短版上衣，搭配同色系開衩短裙及透視黑色膝上襪與跟鞋，熱舞時大方秀出事業線及性感纖腰、修長美腿；舞台上的SOLO鏡頭還頻頻對著鏡頭放電，令粉絲暴動紛紛留言「子瑜太辣了」、「這眼神要電死誰」、「我的媽呀！子瑜電力太強了」成功引發話題。