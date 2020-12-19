南韓超人氣女團MAMAMOO，18日受邀登上年末音樂盛典「2020 KBS 歌謠盛典」的舞台。而在開播前的記者會紅毯上隊長頌樂(Solar)便以ㄧ襲性感的深V洋裝現身，大方秀出凹凸有致的火辣身材吸引全場的目光。

MAMAMOO於11月3日發行新單曲《AYA》後，短短幾天便衝上各大音樂下載排行榜前幾名，還在這個月所舉行的「2020 MAMA頒獎典禮」及「2020 TMA頒獎典禮」上，分別拿下最佳女子團體獎及年度藝人賞的獎座，人氣直衝天際。

18號盛大登場的年末盛會「2020 KBS 歌謠盛典」上眾星雲集，大勢女團MAMAMOO也成為這次受邀演出的嘉賓之ㄧ。但在開播前的記者會紅毯上，4位成員ㄧ字牌開以黑色為主題的造型現身，雖最小成員華莎全身包緊緊，但玟星、輝人「下衣失蹤」露出美腿的穿搭還是十分吸睛，其中最性感的造型非隊長頌樂莫屬。

只見頌樂在寒冬中只穿著一件黑色吊帶禮服，領口V到胸下的設計使性感鎖骨與飽滿半球一覽無遺，令粉絲們看了直噴鼻血，紛紛留言「姊姊太美了」、「雖然很美但要小心感冒喔」、「姊姊的身材實在太好了」。