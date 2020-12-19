SUQQU晶采淨妍頰彩124，2100元。（SUQQU提供）

SUQQU晶采盈緻眼彩盤101，2600元 (限定色)。（SUQQU提供）

PAUL＆JOE 2021年春季新品新聞稿】春日野餐彩妝系列。（PAUL＆JOE提供）

PAUL＆JOE春日野餐限量三色眼影，950元。（PAUL＆JOE提供）

PAUL＆JOE春日野餐限量水凝頰彩，900元。（PAUL＆JOE提供）

春妝相繼登場，日系美妝Suqqu、PAUL ＆ JOE都以和煦的春光為靈感，打造柔美的春色彩妝， SUQQU更強調無需刻意冒險，也能擁有銳變，推出系列實用色選，並加入日本詩歌意象，將詩意化為色彩，以春日曙光為新的一年帶來希望的溫煦色調。

頂級日系美妝SUQQU春妝靈感來自日本散文集《枕草子》，春彩呈現以大地色系搭配淡淺色系象徵著春日曙光帶來的希望感，此外也加入「灰色」作為質感的調和， 讓大地色更沉穩，促發鎮靜、穩定與韌性，「晶采盈緻眼彩盤 」2600元，單盤具有光澤與霧面質地，色選則是百搭零NG的大色系，「晶采柔艷脣釉」1850元，靈感來自春天早晨，有霧光、潤光質地，彩妝師建議，眼妝如果是霧面質地，脣彩可以選擇相對潤光，反之亦然，「晶采淨妍頰彩124」，2100元（見圖：SUQQU提供）。

日系美妝PAUL ＆ JOE春日則主打果汁妝，訴求珠光鮮亮眼影、水感Q嫩的雙頰、豐潤嘟嘟脣，在野餐場上的春日繽紛妝容，眼彩添加珠光，在陽光照耀下不同的角度會展現不同色澤， 脣彩採用圓菱形脣刷柔軟好上手，中央凹槽設計沾取適當用量，能貼合脣形，上妝或補妝都輕鬆優雅，春日野餐限量水凝頰彩，900元（見圖：PAUL ＆ JOE）更添氣色。