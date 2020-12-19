俄羅斯籍超正女星安妮，來台9年不僅出過寫真集、料理書還曾拿到丙級廚師執照，也以取得台灣永久居留證。在耶誕節前夕，安妮也即將於12月23日正式推出首張中文數位單曲《自由女神》（Statue of Liberty），並在個人社群平台上公開火辣的形象照，令粉絲看的直噴鼻血。

安妮不僅外型甜美亮麗，還擁有172cm的超模身材，加上活潑自然的性格受到台灣粉絲的愛戴，ㄧ連接下《就愛台灣味》、《我家有個總鋪師》、《來自星星的事》等多個綜藝節目主持棒，更在電視劇《一家人》、《炮仔聲》等戲中演出，積極朝向全方位藝人發展。

如今安妮除了會跳、會演、會主持之外，也將推出首張中文數位單曲《自由女神》（Statue of Liberty），在這首歌中安尼除了親自餐與詞曲創作外，歌詞還夾帶了英、俄及中文三種語言，來傳達「每個人都是獨一無二的，要為自己感到自豪，做自己想做的，我們都可以是自由女神」。

安妮也為了這首單曲卯足了全力，除了積極練唱及練舞外，她積極鍛鍊原本就凹凸有致的身材。近日在她個人IG上率先曬出一張單曲形象照及預告短片，照片中她穿著黑色斜肩禮服，搭配華麗的耳飾展現霸氣，往下ㄧ看才發現胸口竟鏤空至腰間，下半身則是透視薄紗來呈現，大方秀出飽滿半球與超長美腿，令粉絲們忍不住大讚「太美了」。

安妮即將推出中文新單曲，火辣造型吸引目光。（圖／伊林娛樂）