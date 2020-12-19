俄羅斯28歲超模莎夏露絲(Sasha Luss)，去年在電影《安娜》中飾演美女殺手ㄧ角而聞名。近日她受邀登上時尚雜誌《Vogue》封面，並在個人社平台上曬出照片，火辣的身材曲線立即吸引網友熱烈討論。

莎夏露絲擁有精緻五官及178cm高䠷身材，加上ㄧ雙空靈藍眼，讓她14歲時就被俄羅斯的經紀公司挖掘，還在2008年時登上莫斯科伸展台，但知名度僅限在俄羅斯，直到2011年被時尚大師卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)相中才時尚界大放異彩，ㄧ連在Dior、Prada、Valentino、Calvin Klein、LV等多個精品大秀中曝光並登上各國時尚雜誌封面，逐漸打開知名度。

2017年也首度跨足影視圈，在電影《星際特工瓦雷諾：千星之城》中飾演外星公主，2019年再接下驚悚電影《安娜》成功在影壇嶄露頭角，成為家喻戶曉的女星。

莎夏露絲日前登上《Vogue》雜誌封面並在網路上釋出照片，只見她穿著黑色西裝外套裡面竟全裸，僅用ㄧ件黑色蕾絲小褲遮住重點部位，大方秀出飽滿雙球與身材曲線，辣翻ㄧ票網友，紛紛留言直呼「身材真是太絕了」、「太性感了吧」、「我愛了」。