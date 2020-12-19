美國24歲女星艾爾蘭鮑德溫(Ireland Baldwin)，以豪放、火辣的穿搭風格而聞名，加上明星老爸亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)的加持，讓她在網路上吸引超過64萬人追蹤，也因此有了「最辣星二代」之稱。近日她在個人社群平台上曬出令人噴鼻血的火辣自拍，吸引網友熱烈討論。

身為好萊塢男星亞歷·鮑德溫(Alec Baldwin)的女兒，艾爾蘭鮑德溫承襲了爸爸的明星光環，2013年便與知名經紀公司簽約，並以模特兒身份為《紐約郵報》拍攝泳裝特輯，之後也陸續登上《W》、《浮華世界》、《ELLE》等雜誌，逐漸打開知名度。艾爾蘭鮑德溫也經常在IG上曬出火辣的穿搭「福利照」，大秀前凸後翹好身材，在網路上迅速竄紅。

但近日受到新冠肺炎疫情影響，艾爾蘭鮑德溫幾乎都待在家中，但她也不忘透過IG與網友互動分享近況。日前她便在IG上曬出多張穿搭照及影片來吸引目光，只見她先是曬出一張上空全裸只穿著透視網裙內搭蕾絲小褲的照片，火辣的身材曲線一覽無遺。

隨後，艾爾蘭鮑德溫再PO出服飾品牌「House Of CB」的穿搭影片，在其中換上多套造型，大秀豐滿的上圍，吸引超過5萬人觀看。