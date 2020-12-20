25歲的英國辣模黛米蘿絲（Demi Rose）擁有甜美童顏、火辣身材，在網路上迅速竄紅，2014年還曾獲選為「英國最具潛力的女孩」。她近日在個人社群平台上曬出度假時的泳裝辣照，傲人的上圍令網友看得直噴鼻血。

黛米蘿絲曾自詡為「世界最性感DJ」，身高雖只有157cm，但靠著運動及嚴格控制飲食來保持葫蘆型的魔鬼身材，在網路上吸引超過1500萬人追蹤，加上曾與饒舌歌手泰加（Tyga）的一段情更讓她人氣暴漲，甚至多次被網友拿來跟泰加的前女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）做比較；對此，黛米絲毫不以為意，始終以高EQ回應。

黛米蘿絲私下的穿搭風格大膽、前衛，近日PO出的一系列照片都十分吸睛。她先是曬出豹紋造型馬甲衣搭配同色系大圓帽，大方秀出凹凸有致的身材曲線及肥美翹臀。

隔日她再PO出泳池畔享受午後陽光的泳裝辣照，只見她穿著側面及胸前鏤空的黑白棋盤格泳裝，飽滿的酥胸弧線及蜜大腿一覽無遺，吸引超過30萬人按讚，網友紛紛留言「太辣了」、「身材真是棒」。