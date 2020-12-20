南韓28歲網路正妹兼舞台劇演員朴慧敏(박혜민)，以艷麗的外型與一雙修長的美腿在網路上迅速竄紅。近日她在個人社群平台上曬出個人形象照，火辣的造型使豐滿好身材展露無疑，引起網友熱烈討論。

朴慧敏不僅擁有女團般的甜美外貌，還有凹凸有致的火辣身材與集聚爆發力的歌唱實力，讓她在舞台上成為最閃耀的一顆星，加上她經常透過IG與網友分享生活並曬出「穿搭福利照」，使她圈粉無數，IG吸引超過8萬人追蹤。

朴慧敏私底下的穿搭一向敢秀敢穿，10月份曾在IG上曬出前往海灘度假時的旅遊短片，身穿藍色小洋裝的她，領口及背部深U的設計藏不住白皙美背及火辣深溝，令人看得直噴鼻血。

近日朴慧敏再PO出個人形象照同樣電暈一票粉絲，只見她穿著黑色西裝外套與同色系寬版長褲，裡面只穿著一件白色蕾絲內衣，飽滿雙球與腹肌曲線清晰可見，帥氣又不失性感的穿搭，使粉絲們看到後忍不住大讚「太性感了」、「身材好到太誇張」、「根本就是天使降臨」、「又美又辣的性感女神」。