大馬正妹周甄娜（Jenna）以傲人上圍和158公分的小隻馬身高走紅，「胸比臉大」的特徵讓她圈粉無數，更有著「真人版娜美」封號，目前IG粉絲數已超過254萬人關注，人氣更勝不少當紅女星。周甄娜近日發出一張皮革短裙寫真，令粉絲們看了臉紅心跳。

周甄娜在照片中大膽變裝，只見她一改過去給人的甜美休閒風，頭戴白金色假髮並畫上桃色口紅展現帥氣感，俐落的短髮把她的五官襯托得更精緻，她身穿一套黑色皮裙，繞頸的掛脖設計把傲人美胸襯托得更明顯，尤其美胸弧度一覽無遺，當她一轉身，更秀出大片白皙美背，前後齊露的尺度令人看了超害羞。

周甄娜擁有纖瘦曲線，穿搭風格都十分惹火前衛，這組變裝辣照在短短時間就吸引超過2.8萬人按讚，就連近年積極在台發展的大馬女神藍星蕾都來按讚直呼：「好喜歡」。

周甄娜在貼文中寫下：「BLACK SATURDAY（黑色星期六）」，以俏皮語氣發文和大家互動，令粉絲們暴動大讚：「「短髮更辣」、「Jenna就是唯一女神」、「身材真的好好」等，不過也有粉絲搞笑回應，「不好意思，第一眼看以為是大塑膠袋」。