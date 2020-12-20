40歲南韓女星孔曉振（공효진）以精湛演技穩坐戲劇女王地位，曾與孔劉、張赫、金秀賢、蘇志燮等男神合作，因此受封「男神殺手」、「男神收割機」。孔曉振近日在IG上發出一張廣告辣照，穿上低領口上衣大秀性感的鎖骨線條。

孔曉振雖然不是典型的大眼挺鼻美女，卻靠著耐看臉蛋和172cm姣好身材進軍時尚圈，以獨特個人魅力狂掃各大時尚品牌代言。孔曉振近日發出替珠寶品牌拍攝的形象照，她綁起馬尾，穿上黑色寬版肩帶上衣搭配 PIAGET 玫瑰金系列飾品，低胸露出骨感的鎖骨線，更連白皙滑嫩的皮膚都一覽無遺，畫面養眼狂噴女人味。

孔曉振個性自然率真，曾在實境節目《一日三餐漁村篇5》中合體男星車勝元，一起做粗活，更爽快大吃不慎掉在地上的餅乾，親民形象超圈粉，她時不時就會透過個人IG更新動態與粉絲互動，出道多年依舊人氣不減。

孔曉振在1999年以電影《死亡教室2》出道，後續接演不少夯劇爆紅，包含《最佳愛情》、《嫉妒的化身》、《沒關係，是愛情啊！》、《主君的太陽》等，去年更以《山茶花開時》奪下第56屆百想藝術大賞電視部門大獎，可說是她出道滿20年最好的禮物。