32歲大陸女星倪妮以170cm高䠷身材和時尚的高級臉走紅，天生自帶超模光環，獨特又不做作的氣質更與女神舒淇齊名，被譽為「人間Gucci」。倪妮近日一襲黑色露肩裝出席電影《拆彈專家2》北京首映禮，小露性感展現骨感身材。

倪妮近日出席新電影《拆彈專家2》首映會，她留著一頭俐落短髮，沒有過多華麗的頭飾，只有隨性用髮膠抓出線條感，她選穿 Altuzarra 2020秋冬黑色一字肩西服，腳踩 Stuart Weitzman 黑色高跟鞋，以同色系穿出高䠷感，讓整體比例看起來更修長。

倪妮換穿另一套服裝時，則選擇睡衣式西裝搭配綁腳寬褲，上衣布滿 Gucci 經典的印花LOGO，版型則是oversizez風的寬鬆款，在領​​口及衣擺的位置都點綴上撞色拼接，端莊大氣中不失瀟​​灑。

粉絲們看了倪妮一系列寫真也紛紛留言：「仙女下凡」、「喵總好漂亮」、「出場有被帥到」、「期待特警龐玲」等，不過還是有網友持反面意見狠酸：「雖然是Gucci，但還是像睡衣。大媽裝！」、「睡衣配拖鞋」。

倪妮近日出席新電影《拆彈專家2》的首映會。（圖／摘自微博@倪妮工作室）