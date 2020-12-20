邁入12月，是挑戰所有女人穿搭技巧的時機，需要學會在暗沉的冬日裡穿的亮眼脫俗，同時又要兼顧保暖舒適，並且彰顯自我風格，以下就來分享北歐時尚部落客的OOTD，傳授北歐女人別出心裁的時尚韻味！

說到北歐時尚美學，大家也時常關注北歐部落客的每日穿搭，除了勇於玩色以外，她們擅長用簡約的黑白色堆疊出新意！丹麥鞋履品牌ECCO以高級時裝為設計理念打造出「SHAPE SCULPTED MOTION 35雕塑律動系列」，乾淨俐落的鞋身線條，儼然成為北歐部落客的穿搭幫手。

無論是氣派的厚大衣配絲襪，或是休閒毛衣配窄管褲，又或是飄逸的裙裝，都能創造出屬性截然不同的穿搭組合。更厲害的是該系列實際跟高僅為3.5公分，卻因內建「足弓支撐板」及特殊的「後跟杯形結構」，使得鞋跟高度從外觀看起來像多了1.5公分，且在視覺上讓腿型更加修長，穿起來卻依舊穩定無負擔；此外，前掌墊高加厚的「防水台」與「粗圓跟」設計也有助足部更有支撐力。即便是平時不常穿高跟鞋的女人，也能輕鬆駕馭。

除了靴子，老爹鞋也是近年的時尚大勢，ECCO今年也推出首雙全皮革老爹鞋「CHUNKY SNEAKER潮趣系列」，該系列揮別老爹鞋過往的笨重感，與市面上同類鞋款相比，少了30％- 50%的重量，在部落客穿搭中，可發現老爹鞋從浪漫的法式長裙，到成套洋裝都可以完美搭配。