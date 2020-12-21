來自義大利機能時裝品牌Save The Duck，以可持續發展及100％不傷害動物的品牌理念，自2011年品牌創立至今，不僅已建立環保潮流先驅的地位，更深受世界各地年輕的時尚達人以及環保人士人熱愛。

Save The Duck所有的衣物不使用任何羽毛丶皮革或任何來自於動物的材質，目前已受到全球時裝界的認同，包括「全球第一性感女神」梅根·福克斯（Megan Fox）、連恩·漢斯沃（Liam Hemsworth）、休·傑克曼（Hugh Jackman）、吉米·法倫（Jimmy Fallon）、周汶錡、樂基兒等明星都曾穿上該牌服裝，以行動支持愛護動物、可循環時尚的理念。

在最新一季系列服裝中，Save The Duck以「Brokpa」族人標誌性的花冠來呈現，源自自然之道的啟發，藏族色彩、印象和景色完美貫穿本季服飾，引領Save The Duck展現出喜馬拉雅山脈的壯麗景象。

Save The Duck以最先進的技術開發出PLUMTECH®科技，其能夠打造出羽絨的蓬鬆感，同時維持內襯的保暖功能，PLUMTECH®相較動物羽絨或是傳統的化纖填充質料，它可以紡織出比原來的更溫暖、透氣和更輕便的衣物，達到不使用動物羽絨，也能享受相同的質感與保暖度。

一手創立Save The Duck的義大利紡織世家第三代Nicolas Bargi，因從小對動物與環境保育有著極大的熱情，希望人類在保暖的同時不要傷害動物，因此致力研發出拒絕對動物和環境造成傷害的商品模式。