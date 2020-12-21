巴西39歲性感超模亞歷桑德拉·安布羅休(Alessandra Ambrosio)，過去曾是「維多利亞的秘密天使」成員之一。日前為了幫自家泳裝品牌宣傳，特別在個人社群平台上曬出一系列泳裝照，大秀火辣好身材令粉絲看得直噴鼻血。

亞歷桑德拉擁有精緻臉孔、176cm高䠷身材，14歲時便在一場選美比賽中脫穎而出進入模特兒界；2006年登上國際內衣品牌「維多利亞的秘密」時尚大秀後便成為維多利亞的秘密天使中的一員，瞬間打開知名度，成為時尚寵兒。後來還跨足電影在《忍者龜：破影而出》、《家有兩個爸x2》等好萊塢大片中演出，甚至自創泳裝品牌「GAL Floripa」，成為全方位的女企業家。

2008年開始亞歷桑德拉陸續為訂婚10年的未婚夫生下一雙兒女，但她的身材依舊纖細火辣，經常在IG上大方秀出好身材及性感的穿搭照。近日她便為了自家泳裝品牌曬出多張辣照，照片中她僅穿著粉色細肩帶比基尼慵懶的躺在藤椅上，結實的腹肌與凹凸有致的曲線一覽無遺，完全看不出是2個孩子的媽，吸引超過6萬人按讚。

如今，亞歷桑德拉雖與未婚夫分手，但她很快的就遇到新對象，並不時在IG上曬出與意大利設計師男友Nicolò Oddi的放閃照，羨煞旁人也引發話題。