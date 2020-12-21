36歲大陸女星王珞丹因在電視劇《奮鬥》飾演「米萊」一角引發關注，後續接演《我的青春誰做主》、《杜拉拉升職記》走紅，長相甜美、氣質清新的她更以實力派演技圈粉無數，曾獲中國電影金雞獎最佳女配角肯定，深受廣大粉絲支持。王珞丹近日穿著性感短褲登上時尚雜誌，展現強大時尚氣場。

王珞丹先前登上國際時尚大刊《Madame Figaro世界》12月閉年刊封面，穿上時裝詮釋 NEXY.CO 2021春夏大片，置身城市與綠洲場景之間，照片中，王珞丹頭戴面紗，穿上黑薄紗襯衫展現嫵媚氣質，服裝點綴上羽毛裝飾後，顯得女人韻味十足。

王珞丹頭戴面紗，穿上黑薄紗襯衫展現嫵媚氣質。（圖／摘自微博@超级粉丝团娱乐）

在另一套造型中，王珞丹身著 NEXY.CO 鵝黃風衣出場，更換上個性風格的廓形西服套裝，大膽打開美腿拍寫真，以知性造型讓氣場全開，相當適合做為職場穿搭參考，她在寫真中一一示範從隨性到正式的穿法，強大的時尚表現力讓粉絲們直呼「這組大片太有感覺了！​」

王珞丹穿上時裝詮釋 NEXY.CO 2021春夏大片。（圖／摘自微博@王珞丹）

今年36歲的王珞丹保養得宜，皮膚更是白皙到發光，她在專訪中表示，「最好的自己，因智慧而美麗。」顯然對自己目前的輕熟狀態感到相當滿意，近期她主演的新電影《不老奇事》也將在2021年1月上映，令粉絲們十分期待她的表現。