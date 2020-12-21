33歲大陸女星袁姍姍以《笑傲江湖》、《宮鎖連城》等古裝劇後迅速走紅，靠著甜美臉蛋與165cm好身材圈粉無數，私下的她熱愛健身，曾大方曬出性感緊緻的水蛇腰，被粉絲們譽為「馬甲線女王」。袁姍姍近日登上時尚雜誌秀美腿，展現強大穿搭功力。

袁姍姍一改優雅溫婉清純風格，她混搭一系列冬裝登上《OK!精彩》封面，先是穿上學院風毛衣配熱褲，下身全空只穿上長襪，展現整雙白嫩鉛筆腿，隨後更穿上LOGO印花大衣，以性感坐姿拍寫真，開衩處恰巧再次秀出絕對領域，整體造型兼具性感與女明星氣場。

袁姍姍穿上學院風毛衣配熱褲，下身全空只穿上長襪，展現整雙白嫩鉛筆腿。（圖／摘自微博@精彩OK）

袁姍姍出道十年，依然保有當年畢業時「只想拍幾部好戲」的初心，她在最新電視作品《江山如此多嬌》中與男星羅晉合作共同扶貧，飾演一位到山區扶貧的女記者「沙鷗」，拍攝時每天都要折返6小時山路，歷經種種艱辛，也看了許多人一生都難遇見的風景，更在殺青後看到感動流淚，覺得「一切都值了」。

袁姍姍出道十年，依然保有當年畢業時「只想拍幾部好戲」的初心。（圖／摘自微博@精彩OK）

袁姍姍面對十年演藝之路難免會有遺憾，但她發揮正能量表示，「遺憾只會讓你更加努力」，展現強大的心理素質。袁姍姍一系列惹火寫真也讓大票粉絲看了紛紛留言大讚：「長了一雙有故事的眼睛太美了」、「絕美姍姍子」、「百變姍，造型太美啦」等。