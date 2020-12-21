LEVI'S復古水洗落肩丹寧外套，4590元。（Levis提供）

LEVI’S是史上第一件丹寧夾克外套創造品牌，當時稱之為鉚接罩衫（Riveted Blouse）。至今，LEVI’S 的丹寧夾克外套，從初始款的TYPE I、中期變異的TYPE II，至當代摩登的TYPE III，特色皆獨樹一格並有擁戴者。

在氣候變化多端的台灣，多層次穿搭成為2020冬季的街頭顯學，本季LEVI’S丹寧夾克外套推出了長、短、寬、窄的多重版型，及羊羔毛丹寧夾克，與異材質、燈芯絨外套等多樣選擇，結合永續輕挺材質，搭配堅固雙車線車縫，型塑丹寧夾克外套的單穿挺拔，及層次搭配也有型保暖的獨特風格。

其中「丹寧x丹寧」是最能聚焦LEVI’S丹寧夾克外套的搭配法，更是1890年代末，LEVI’S原創引領的丹寧始祖搭配。不敗秘訣在於選擇比原尺寸稍大的丹寧夾克外套，搭配上寬下窄的微寬管丹寧褲，帶出鬆身剪裁且修飾身型比例的效果；亦可內搭TEE，或將合身的丹寧夾克外套當成上衣。若想增加復刻氣息，可選擇著用版型方正的TYPE II丹寧夾克外套。

另一方面，LEVI’S與日本知名古著店berberjin主理人藤原裕，及SMILeY主理人川又直樹合作，出版限量⟪ Levi’s VINTAGE DENIM JACKETS Type I／Type II／Type III⟫，收錄了兩位主理人多年的研究與收藏，讓丹寧愛好者可以藉由此書對LEVI’S百年丹寧外套史有更深的了解。