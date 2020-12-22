too cool for school在聖誕節前夕與時尚印花設計師Daniel Wong，聯名推出「宇宙星辰Cosmic Stardust」系列商品，採用三項宇宙元素營造出神秘銀河感，猶如魔法般激盪出夢幻妝容！

時尚藝術印花大師Daniel Wong以「探索」定義其作品的態度和想法並以強烈且細緻的視覺印花呈現，代表現代及自信的美學風格，品牌風格深受Daniel Wong 豐富的多元文化成長背景影響，Daniel Wong 獨特並具影響力的想像源自於對過去及未來的探索，他的設計理念是希望成為世界的探索者，因此作品有相當堅強的力量能夠凝聚強大的心。

時尚藝術印花大師Daniel Wong。（圖／品牌提供）

品牌自2014年創立至今履行每年兩場國際大秀，以創意美學將國際秀場規格從細膩後台訂製妝容帶至外場整體氛圍營造，連續6年邀請有彩妝界藝術家美譽之稱的too cool for school彩妝團隊為後台指定合作。此次與韓國總部合作推出亞洲首發台灣獨家先行發售「宇宙星辰Cosmic Stardust」系列，宇宙之光下的太陽、月亮、星星的神祕磁力，蘊含著牽動美麗之意，美妝如藝術、似魔法，一筆一畫勾勒，揚起酷性神秘的彩妝顏色，激盪出星辰般的夢幻妝容。自詡時空旅人在銀河系裡穿梭遊樂，留下奧秘足跡，成就藝術玩賞間的無邊想像。此次設計融入以上元素，並添加上too cool for school品牌形象的趣味性，詼諧詭譎風格，讓整體更添加酷性神秘、樹立獨特的美妝風格。

「宇宙星辰Cosmic Stardust」系列星光禮盒，NT.2,380，門市獨家販售。（圖／品牌提供）

此次聯名「宇宙星辰Cosmic Stardust」系列商品將推出四款明星彩妝品及兩款限定周邊商品，同時加碼Pop-up Store聖誕聯名A11快閃店也將以此印花設計陳列迎接聖誕節，快閃期間自12月14日至12月27日，在新光三越台北信義新天地A11 1F閃亮登場。too cool全台直營門市、官網，Daniel Wong概念店、官網與藥妝通路屈臣氏和寶雅12月10日全台同步上市。

寶雅獨家推出滿額送絲巾活動，全品項消費滿800元即贈Daniel Wong宇宙星辰限量絲巾，只送不賣。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ Daniel Wong宇宙星辰限量絲巾*1

★公佈時間 ｜ 2020/12/31

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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