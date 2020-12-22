南韓28歲知名女星泫雅，出道以來一直都以火辣的舞台形象示人，因此也有「性感小野馬」之稱。日前她在個人社群平台上曬出多張「私服穿搭」，辣秀性感內在美，令網友看得直噴鼻血。

泫雅無論是台上還是台下，穿搭風格總是大膽、前衛，也經常不吝嗇的在IG上分享好身材。在泫雅近日為了幫熟識的化妝師宣傳，特別在IG上PO出當日完妝後的穿搭，只見她穿著ㄧ件白色短版蕾絲上衣與休閒褲，強光下性感的白色內在美及結實腹肌乍現，搭配精緻的妝容看起來雖衝突卻不失性感。

隨後泫雅再PO出多張工作側拍，才發現原來她正在為知名潮流品牌「MLB」拍攝新ㄧ季形象照，俏皮又可愛的造型風格，吸引超過22萬人按讚，不少粉絲也紛紛留言「這組照片真可愛」、「果然是泫雅，什麼風格都能駕馭」、「可鹽可甜的小姊姊」引發話題。

泫雅擁有美艷外表與絕佳舞技，讓她自女團4minute出道後便吸引眾人的目光，成為SOLO女歌手後更以性感的舞姿及火辣的形象橫掃全亞洲。不過泫雅也因長期罹患憂鬱症及「迷走神經性昏厥症」，讓她多次在工作中發病昏倒，而被迫暫停演藝活動。目前泫雅已逐漸恢復工作，令粉絲們開心不已。