摩洛哥夏琳親王妃自從嫁給摩洛哥親王阿爾貝二世後，無論是穿搭風格還是私下生活都成為媒體追逐的焦點。近日她受邀出席耶誕樹點燈儀式時，竟以前所未見的「龐克頭」現身會場，令現場觀眾及媒體全看傻了眼。

歐美國家中以「高衣Q」聞名的王室成員，除了著名的英國凱特王妃(HRH Catherine, Duchess of Cambridge)外，另一位便是摩洛哥夏琳親王妃(Charlène, la princesse de Monaco)。

摩洛哥夏琳親王妃擁有亮麗外表、177cm超模身材。來自南非、平民出身的她，過去曾是一位優秀的游泳健將，但2000年參加ㄧ場摩洛哥所主辦的游泳比賽後，便與摩納哥親王阿爾貝二世（Albert II）相識，於2006年冬季奧運上被媒體捕捉到約會的畫面，並且在2011年完婚。

這段相差20歲的婚姻，ㄧ開始不被媒體看好，因為阿爾貝二世花花公子形象深植人心，讓不少媒體不停放大兩人的感情，也經常傳出夏琳親王妃的婚姻生活並不快樂，直到王妃生下龍鳳胎後才開始鞏固自己的地位。

摩洛哥夏琳親王妃對於私下生活及真實感受始終保持低調不願多談，但在去年接受媒體採訪時首度透露自己的皇室生活過得「很痛苦」，並表示她雖十分榮幸能擁有這樣的生活，但也很想念在南非的家人與朋友卻無法陪在身邊，引起大批媒體爭相報導。

近日出席摩納哥傳統耶誕樹儀式時，夏琳親王妃更直接將金色長髮理成「龐克頭」，與過去溫柔婉約的形象大相逕庭，舉手投足間十分自在、有自信，似乎想對外宣告她要「做自己」。而這樣的行為在皇室專家眼裡感到不可思議，認為她劇烈的改變造型代表著她的生活將有巨大的變動，引發外界諸多揣測。