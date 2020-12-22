34歲大陸女星辛芷蕾以深邃五官和爐火純青的演技走紅，先前在《如懿傳》飾演心機女角色「嘉貴妃」引發熱議，雖是反派，依舊靠著美豔高顏值被觀眾們封為最美貴妃，人氣扶搖直上。辛芷蕾近日穿上一套火辣挖洞褲出席新片見面會，展現帥美風格。

辛芷蕾在社交平台上分享自己出席電影《緊急救援》見面會的寫真，她身穿Chanel 2021春夏系列黑色皮衣，以帥氣機車風驚艷全場，下身則搭配雙色的挖洞牛仔褲，她更搞笑發文寫下：「別問，我不冷。」

辛芷蕾身穿Chanel 2021春夏系列黑色皮衣，以帥氣機車風驚艷全場。（圖／摘自微博@辛芷蕾）

辛芷蕾上半身的黑皮衣採取短版款式，剛剛好及腰的長度完美修飾了腰線，讓腿部比例瞬間拉長，更凸顯出腰的纖細度，加上內層友銀色布料點綴，在翻領處有著撞色效果，看起來很有設計感又吸睛，一秒提升時髦度。

辛芷蕾下半身的牛仔褲也是焦點，不僅採取深淺兩色布料拼接，更在大腿外側巧妙設計出破洞。（圖／摘自微博@辛芷蕾）

辛芷蕾下半身的牛仔褲也是焦點，不僅採取深淺兩色布料拼接，更在大腿外側巧妙設計出破洞，另一腿則是挖在小腿處，形成不對稱的視覺效果，最後腳踩黑色跟鞋，營造精明幹練的女強人造型。

辛芷蕾近日穿上一套火辣挖洞褲出席新片見面會，展現帥美風格。（圖／摘自微博@辛芷蕾）

辛芷蕾這次以帥氣混搭風讓人眼前一亮，讓粉絲們看了狂讚：「冷不冷？」、「你褲子上的洞長得挺有脾氣啊」、「為了瘦，冷算什麼，為了美，冷算什麼」、「好好看」、「美女」等。