日本25歲知名女星馬場富美加(馬場ふみか)，8月份曾確診感染新冠肺炎被迫中斷所有工作，如今已恢復健康並陸續開始工作。近日她便受邀登上雜誌封面，並以火辣的造型大秀性感好身材，令粉絲看得直噴鼻血。

馬場富美加外型甜美可愛，加上167cm完美的身材比例，在中學時便被星探相中成為模特兒，並接下多個廣告與雜誌封面，2016年還陸續推出3本寫真集大展玲瓏有緻的好身材及傲人的上圍，讓她一夕間爆紅成為新一代性感女神，也因此有了「美乳女神」的封號，吸引大批男粉絲的喜愛。

馬場富美加8月份曾一度高燒不退被檢驗出罹患新冠肺炎而遭到隔離，讓粉絲們相當擔心，但經過長時間的調養與休息之後已恢復健康並回歸演藝圈開始工作。

近日馬場富美加受到週刊Playboy (週刊プレイボーイ)的邀請登上封面，在網路上釋出的照片中，只見她穿著一件黑色透視網衣，大方秀出內搭黑bra與身材曲線，下半身則是穿著黑色高衩小褲與長靴，辣曬性感腿根及翹臀；另ㄧ套紅色洋裝同樣秀出火辣美腿，吸引超過10萬人按讚，粉絲紛紛留言「太性感了」、「超可愛」。