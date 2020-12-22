32歲台灣女星拐拐（許采晴）曾獲網友票選為「2014年網友心中的10大網拍女神」第一名，D級傲人身材加上纖瘦體態，讓她成為不少男性粉絲心中的夢中情人。拐拐近年除了從網紅轉型演員，更時不時穿上自家品牌內衣，變身最強代言人秀身材。

拐拐因推出自創運動內衣品牌受封「最辣闆娘」、「內衣女神」，她近日大方曬出一組純黑色針織裙寫真，在修身版型的襯托下，她的身材顯得更修長纖瘦，性感高衩剪裁大秀逆天美人腿，更搭上經典優雅高領，很能修飾頸部線條。

拐拐熱愛穿貼身服飾凸顯S曲線，這套裙裝從側面即可隱約看到飽滿胸型，下半身的開衩設計更一路秀到腿根，展現火辣個性風，美照才剛在IG上曝光就引發熱議。

拐拐在貼文中俏皮寫下：「露J個側腿可以嗎～～～～～」讓粉絲們看了則紛紛熱情回應：「超美的啦」、「女神的腿又美又性感」、「可愛又可壞」、「拐怎樣都美啦」、「這雙腿太厲害」、「真正的黃金比例」等。