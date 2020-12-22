義大利時尚網紅琪亞拉法拉尼（Chiara Ferragni），以亮麗外表及高超的衣品聞名。琪亞拉法拉尼日前宣布懷上二胎，並在近日曬出性感穿搭及「全裸孕肚照」展現身材曲線，吸引粉絲們的目光。

琪亞拉法拉尼自從10月份宣布懷孕後，依然持續在IG上分享生活及曬出火辣的「孕婦穿搭」，吸引不少女性的喜愛。近日孕期已經26周的她，先在網路上PO出前天參加活動時的辣照，只見她綁起馬尾穿著V到肚臍的洋裝，大方秀出東西半球，絲毫看不出已懷有身孕，隔日又曬出上半身沒穿的自拍照，引來129萬人按讚。

隨後，琪亞拉法拉也公開與歌手老公費德斯（Fedez）的甜蜜合照，並在貼文中詢問網友「有人懂這位聖誕老公公在幹嘛嗎？」，才發現扮演聖誕老公公的費德斯竟把手放在琪亞拉法拉尼的胸上，大開妻子玩笑也見證兩人的好感情。

琪亞拉法拉尼擁有精緻臉蛋與177cm超模身材，加上獨特的時尚品味與自創品牌「Chiara Ferragni Collection」的成功經營，讓她在網路上紅透半邊天，IG吸引超過2206萬人追蹤。