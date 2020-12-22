日本27歲寫真女星橋本梨菜，本月20號發行全新寫真DVD，並在個人社群平台上公開火辣的泳裝側拍照，大方秀出凹凸有致的火辣身材，吸引網友熱烈討論。

橋本梨菜一出道便以黝黑的小麥肌與傲人G罩杯，加上可愛的虎牙受到大批粉絲的喜愛，先前所推出的大尺度半裸寫真集更創下驚人銷售，因此有了「浪速的黑鑽石」、「日本第一黑肉寫真偶像」的美譽。

今年橋本梨菜還跨足影視圈，在漫畫改編的電影《迷途偶像少女地獄變》（はぐれアイドル地獄変）中飾演獨自從沖繩到東京追尋歌手夢的空手道少女，因遇到三流星探誘騙拍攝首部AV而發生一連串有趣的故事，並在劇中大方展現火辣身材使人氣再度攀升，各大綜藝節目也能開始看到她的身影。

橋本梨菜雖在20日已推出寫真新品，但迷糊的她竟忘了宣傳，隔日才在IG上PO出拍攝時的側拍照與粉絲們分享。只見她穿著一件黑色深V到肚臍的高衩泳裝，俏皮的拿著游泳圈，身材曲線一覽無遺，令網友看得直噴鼻血，紛紛留言「好期待新作品」、「太可愛了」。