南韓知名女團Red Velvet日前因隊長Irene遭到資深造型師控訴，工作時「耍大牌」，對待工作人員態度不佳引起網友的撻伐，使得Red Velvet的公開行程接連取消避開風頭，轉向個人活動發展。成員JOY(朴秀英)近日受邀登上時尚雜誌封面，辣秀纖細好身材，吸引粉絲們熱烈討論。

JOY擁有甜美臉蛋與167cm高䠷身材，加上超強的個人魅力，讓她出道時便吸引大批粉絲喜愛。近日JOY在個人社群平台上曬出多張為時尚雜誌《Allure Magazine Korea》所拍攝的封面照，只見穿搭風格一向甜美俏皮的她，上半身竟只穿著一件bra top，搭配高衩長裙與黑色絲襪，大方秀出結實腹肌與半球曲線，短短3小時便吸引超過56萬人按讚。

隨後JOY再PO出一張穿著粉色襯衫搭配透膚黑色絲襪與白色高跟鞋的照片，性感的坐姿也同樣吸引網友熱烈討論，直呼「JOY實在太美了」、「寶貝趕快回來吧」、「又帥又性感的小妞」引起熱烈討論。

雖然Irene爭對「耍大牌事件」已出面道歉並停止所有工作避風頭，但依然影響Red Velve的整體發展，部分網友更直接點名Irene退出女團，但SM娛樂始終低調不回覆，讓Red Velve回歸之路遙遙無期。