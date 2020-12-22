Valentino「再．詮釋」沈浸式體驗於12月19日在上海當代藝術博物館揭開序幕，在先前的開幕酒會上，女星舒淇、唐嫣、秦嵐等多位名人共襄盛舉。

從12月19日起至明年1月17日，「再．詮釋」之首站上海由Mariuccia Casadio和Jacopo Bedussi策展，Kennedy London設計佈展。Valentino從歷史及典藏中摘取標誌，經過「再．詮釋」的過程，兩個經典印記迎日而生。鉚釘：自鉚釘系列誕生伊始，至其發展及演變，直到全新Valentino Garavani Roman Stud大釘包於早春2021系列中隆重登場，每個階段都是一場華麗的蛻變。

在Valentino「再．詮釋」沈浸式體驗開幕酒會上，女星舒淇也到場支持。（圖／品牌提供）

Valentino「再．詮釋」之首站上海，非傳統展覽，更不是時裝秀，是一場開放式的討論，邀請參觀者表達不同的想法以及加入個人的解讀，一切皆有可能。場內的經典系列融合了現代藝術及視覺效果、包括視頻藝術、地下影院、攝影、電腦圖像等嶄新呈現的方式，讓人眼前一亮。這場沈浸式體驗被分成不同的區域及主題，但內容同時互相緊扣。不同的當代藝術作品穿插於Valentino的典藏系列中，達到集思廣益的效果。

Valentino「再．詮釋」之首站上海，非傳統展覽，更不是時裝秀，是一場開放式的討論，邀請參觀者表達不同的想法以及加入個人的解讀，一切皆有可能。（圖／品牌提供）

在這沈浸式的空間內實現了當代藝術與設計領域的相容並蓄，我們可以看到Valentino從過去到現在的所有典藏之作：鉚釘、玫瑰配飾、輪廓巨大的的2020秋冬高級訂製華服，當中更包括優秀藝術家曹斐、Jacopo Benassi、Jonas Mekas、Stanley Mouse、Robby Mueller、Quayola、Anna Ridler、Rachel Rose、Solve Sundsbo、Natalia Trejbalova e Weirdcore的作品。

「再．詮釋」的背後是典藏的記憶和體驗，是重拾回憶時的點點滴滴，它可以是符號、顏色或標誌，是對經典的致敬，以個性化的姿態對經典進行再次解讀，置放到當代世界的一隅。「再．詮釋」的過程包括對經典服飾的比例作出修改、突出重點、改變審美觀以及運用更卓越的工藝與技術。只有在不斷進化及演變的過程下，內在的品牌精神才能轉化為時尚印記。