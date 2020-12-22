Pandora星鑽雪花項鏈套組，3980元。（Pandora提供）

Pandora璀璨之心手鏈套組，3980元。（Pandora提供）

閻奕格配戴Pandora Rose星鑽雪花串飾 ，3280元、璀璨之心戒指 ，3680元、璀璨之心項鏈 ，5380元、璀璨星辰鏤空串飾 2080元、璀璨星鑽手鏈 ，5380元、Icons 粉色鋯石皇冠O項鏈環 ，3280元、T釦蛇鏈手鏈，6880元、Signature 交疊環圈鋯石戒指，3980元、閃耀鋯石固定釦，2480元、禮物結925銀愛心吊飾，2080元、聖誕裝飾雙色吊飾，2480元、璀璨藍星925銀手鏈 ，3680元。（攝影／JOJ PHOTO 服裝／REDValentino（閻）、Ferragamo（李）提供 、配飾／Pandora）

李友廷配戴Pandora雙圈皮繩手鏈 ，2380元、PANDORA Signature 925銀皇冠O飾釦手鏈、銀海藍水晶皇冠O串飾 ，3280元、銀閃耀鋯石固定釦 ，2080元、銀鏤空愛心串飾 ，1280元。（攝影／JOJ PHOTO 服裝／REDValentino（閻）、Ferragamo（李）提供 、配飾／Pandora）

近期推出新專輯的同門師姐弟閻奕格、李友廷，接受本報邀請拍攝時尚專題，雖然是第二次一起拍照，但相識約六年的兩人不掩好交情，在現場展現出好默契，李友廷笑說「可能我們都沒有羞恥心吧」，兩人在現場互相嬉戲將整個空間帶出歡樂氣息。

閻奕格、李友廷兩人自認慢熟，但因新人時期準備尾牙，漸漸熟識並與公司同期的Karencici組成「華研三小」，談到當時尾牙表演，可說是公司為新人驗收的時刻，是當時他們最害怕緊張的活動。如今，舞台經歷增多，閻奕格表示：「可是我現在反而是想要去公司尾牙表演」，而李友廷也補充道：「對，現在要去表演就要那種很鬧的」，肖想以拉經紀人一起組團在公司尾牙表演，希望明年要完成這個目標。

隨著他們的工作邀約越來越多，他們連烤肉這件小事也被延宕許久，近期終於實現，閻奕格笑說：「你就知道要聚集一堆藝人朋友烤肉有多難」，正值宣傳期的兩人，都是活動結束後立馬到現場烤肉，李友廷說：「其實這樣也有好處，這樣烤肉時可以帶著妝髮帥氣登場」，被閻奕格笑罵心機。不過話題轉到耶誕節最常有的活動「交換禮物」，兩人卻同時說：」太麻煩，不知道要送藝人朋友什麼禮物。」但他們都認為，若真的不確定要送什麼，手寫卡片不失一個好方法。

兩人未來也希望能在對方的專輯出「聲」相挺，也希望能夠有機會為對方寫歌，閻奕格說：「如果要幫友廷寫歌，我想讓他唱那種很有節奏感，跩中帶點抒情的」、李友廷則透露：「幫格格寫的話，我想要讓她有種歇斯底里的感覺」，談到音樂兩位創作歌手陷入音樂的世界中，希望在下一次專輯能看到他們一起合作的作品。

穿搭上也很有想法的兩人，穿上REDValentino、Ferragamo搭配Pandora飾品，意外演繹出結婚照的感覺，讓兩人不經開始搞怪起來。這次為喜歡飾品的閻奕格搭配的Pandora是於丹麥哥本哈根創立的品牌，其中Pandora Rose系列，以鍍14K玫瑰金獨特金屬組合製成的珠寶，溫柔不失個性，可襯托各種膚色，散發迷人光芒。