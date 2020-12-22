《穿著prada的惡魔》英國演員艾蜜莉·布朗，近期為新電影《真愛鄰距離》出席線上記者會，在合作多年的造型師Jessica Paste巧手下，身穿多套時尚新裝，百變造型成另一亮點。
以Saint Laurent的灰色套裝為例，輕柔的雪紡襯衫搭配短版羊毛史賓塞外套以及同色系七分寬褲，立體間線與修身的剪裁，呈現出自信女人的帥氣模樣，與劇中勇敢追愛的形象十分符合;而miu miu2021早春系列的藍色洋裝，則呈現出甜美活潑的形象;另外一套Celine2020秋冬系列的格紋洋裝，則展現出摩登女性魅力。
《穿著prada的惡魔》英國演員艾蜜莉·布朗，近期為新電影《真愛鄰距離》出席線上記者會，在合作多年的造型師Jessica Paste巧手下，身穿多套時尚新裝，百變造型成另一亮點。
以Saint Laurent的灰色套裝為例，輕柔的雪紡襯衫搭配短版羊毛史賓塞外套以及同色系七分寬褲，立體間線與修身的剪裁，呈現出自信女人的帥氣模樣，與劇中勇敢追愛的形象十分符合;而miu miu2021早春系列的藍色洋裝，則呈現出甜美活潑的形象;另外一套Celine2020秋冬系列的格紋洋裝，則展現出摩登女性魅力。
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