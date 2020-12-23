南韓51歲資深女星嚴正化(엄정화)，睽違三年終於在本月22日推出全新單曲《Hop in》並公開單曲MV，MVㄧ開始嚴正化就以火辣造型揭開序幕，大秀凹凸有致的好身材，引起網友熱烈討論。

嚴正化曾在2010年時發現罹患甲狀腺癌，並積極接受治療，但也因此中斷演藝生涯，10年未推出專輯，直到2017年才推出單曲《Ending Credit》，以復古電音曲風性感回歸。今年再透過節目《玩什麼好呢？》，與李孝利、Jessi 和華莎組成女團「退貨遠征隊」，以單曲《Don’t Touch Me》橫掃各大音樂排行榜，人氣再度暴漲。

昨天（22日）嚴正化再度推出電音單曲《Hop in》，還找來華莎友情獻聲並在MV中演出。MVㄧ開始華莎便以胸口挖空的豹紋連身裙躺在地上性感熱舞，嚴正化也換上銀色綁帶裝及側面挖空的連身豹紋裝，大秀飽滿美胸與苦練許久的腹肌，令網友看傻了眼，紛紛大讚「媽呀！姊姊太帥了」、「哪裡像51歲的人」、「兩位姊姊都帥炸了」。

嚴正化出道時便以美艷外表與凹凸有致的好身材聞名，加上帶有磁性的嗓音及多變誇張的造型，陸續推出《背叛的玫瑰》、《招待》、《POISON》等夯曲奠定女神地位，也因此擁有「百變天后」、「韓國瑪丹娜」的美名。後來更跨足戲劇圈，以電影《周末同床》、《奧若拉公主》、《舞后》及《模犯母親》中多次拿下最佳女主角獎，演技備受肯定。