擁有高人氣的「角落小夥伴」，以療癒可愛的模樣走紅，PG美人網取得日本授權，由台灣團隊研發設計，推出多款秋冬童裝、包款、乾洗手噴霧、護唇膏等療癒小物，在疫情中業績逆勢成長。昨（22日）也在寒舍艾麗酒店舉行童裝走秀活動，由女星隋棠、7位可愛的兒童模特兒，加上伊林5位模特兒情境走秀，產品於PG美人網全台通路熱賣中。

「2020角落小夥伴秋冬童裝」，結合時尚與美學，厚絨長袖T恤、連帽外套、長褲、內搭等，全系列都以棉質布料為主，可依照天氣做多變化的穿搭。