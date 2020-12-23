德國知名時尚超模海蒂克隆（Heidi Klum），即使已47歲身材依舊火辣性感，近期因擔任知名實境節目《決戰時裝伸展台》、《德國超級名模生死鬥》的主持人兼評審而聞名，而她的16歲女兒蕾妮（Leni）也將繼承衣缽正式出道成為模特兒。近日海蒂克隆便帶著女兒一同登上德國版時尚雜誌《VOGUE》的封面，為2021打開新的ㄧ頁。

蕾妮為海蒂克隆與義大利富商前男友所生，從小便跟在媽媽身邊參加各大時尚活動，讓她在耳濡目染下對時尚十分感興趣，更培養出自己的ㄧ套穿搭風格，加上她承襲母親的超高顏值與修長美腿，使她經常成為媒體追逐的焦點。

海蒂克隆近期也宣布「好消息」，帶著女兒蕾妮一同登上時尚雜誌《VOGUE》的2021 1月號封面，力挺女兒朝向模特兒圈發展。只見公開的照片中，母女倆換上多套造型，海蒂克隆更直接以「下衣失蹤」秀出完美身形；蕾妮則是穿著一件藍色開衩襯衫蹲坐在地上秀出性感美腿，吸引網友大讚「這對母女太美了」。

海蒂克隆過去曾以精緻五官、176cm高䠷身材被挖掘成為模特兒，還是知名內衣品牌「維多利亞的秘密」的御用超模，人氣快速飆升。隨後事業版圖更拓及影視圈，在《慾望城市》、《大放異彩》、《麻辣公主》、《穿著Prada的惡魔》等多部電視劇及電影中演出，成為家喻戶曉的女星。