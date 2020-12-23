33歲大陸女星劉亦菲以清新脫俗的氣質圈粉無數，年初更因出演迪士尼真人版電影《花木蘭》話題不斷。劉亦菲近日發出2張cos奧黛麗赫本的自拍，清純的居家造型一曝光立刻引起一波轟動。

劉亦菲先前在個人社交平台上曬出2張自拍照，完美詮釋《蒂芙尼的早餐》中奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）的造型，只見她穿上輕鬆的睡衣，更戴著天藍色眼罩，仔細一看，可發現眼罩也是劇中赫本戴的同款眼罩，劉亦菲懷裡抱著心愛的黑貓，仙氣噴發的模樣與好萊塢傳奇女神一樣吸睛。

劉亦菲曬出2張自拍照，完美詮釋《蒂芙尼的早餐》中奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）的造型。（圖／摘自微博@劉亦菲）

劉亦菲同時發文寫下：「著涼了準備早睡，收到新訂的睡衣cos 一下經典場景」，更逗趣表示「貓貓是現成的」，短短時間就吸引超過24萬人按讚，幽默發言成功逗笑粉絲們，眾人紛紛回應：「熟悉的糊糊自拍」、「不過，第二張技術倒退至少十五年」、「我要看睡衣秀！誰要看黑煤球了！」、「姐姐是從拉斐爾畫裡走出來的自帶光環的絕世貴族吧」、「好美啊」等。

劉亦菲穿上睡衣、戴著天藍色眼罩，仔細一看，可發現眼罩也是劇中赫本戴的同款眼罩。（圖／摘自微博@劉亦菲）

劉亦菲天生氣質自帶仙氣，出道多年仍是不衰的「神仙姐姐」指標，她在2002年以電視劇《金粉世家》出道，後續相繼飾演《天龍八部》的王語嫣、《仙劍奇俠傳》的趙靈兒和《神鵰俠侶》的小龍女等人氣角色，也奠定她古裝女神的不敗地位。